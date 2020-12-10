طنطا يعلن إصابة محمد الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي طنطا اصابة محمد الشاذلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي بعد خروجه من مباراة الفريق أمس امام فريق سرس الليان .





وانتهت المباراة بين طنطا ومنافسه سرس الليان بنتيجة التعادل الايجابي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .





وسيخضع اللاعب الي عملية جراحية ثم يقضي فترة تأهيل بدني لإستعادة مستواه قد تصل الي 6 أشهر .





ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد نقطة واحده ومؤجل له مباراة امام فريق الزرقا بالجولة الأولى .



