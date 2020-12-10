طنطا يعلن إصابة محمد الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي طنطا اصابة محمد الشاذلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي بعد خروجه من مباراة الفريق أمس امام فريق سرس الليان .
وانتهت المباراة بين طنطا ومنافسه سرس الليان بنتيجة التعادل الايجابي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .
وسيخضع اللاعب الي عملية جراحية ثم يقضي فترة تأهيل بدني لإستعادة مستواه قد تصل الي 6 أشهر .
ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد نقطة واحده ومؤجل له مباراة امام فريق الزرقا بالجولة الأولى .
وجاءت نتائج المجموعة الثانية، كالتالي:
المريخ 0 × 0 السكة الحديد
بتروجيت 0 × 0 الترسانة
الزرقا 2 × 2 النصر
ج شبين 1 × 1 القناة
الداخلية 1 × 1 بورتو
زد 2 × 1 النجوم
السويس 0 × 0 كوكاكولا
سرس الليان 2 × 2 طنطا
ترتيب المجموعة :
بتروجيت : 5 نقاط
- القناة: 5 نقاط
- الترسانة: 5 نقاط
- النصر :5 نقاط
-زد اف سي :5 نقاط
- كوكاكولا :4 نقاط
- المريخ : 4 نقاط
- الزرقا : 4
- سرس الليان : 4
- السكة الحديد : 3نقاط
- منتخب السويس:3 نقاط
- بورتو السويس: 3نقاط
- الداخلية: نقطتين
-النجوم : نقطة
- طنطا : 1
- جمهورية شبين : 1