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رياضة

طنطا يعلن إصابة محمد الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:27 م
طنطا
طنطا
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عبدالله هشام
أعلن نادي طنطا اصابة محمد الشاذلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي بعد خروجه من مباراة الفريق أمس امام فريق سرس الليان . 

وانتهت المباراة بين طنطا ومنافسه سرس الليان بنتيجة التعادل الايجابي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة . 

وسيخضع اللاعب الي عملية جراحية ثم يقضي فترة تأهيل بدني لإستعادة مستواه قد تصل الي 6 أشهر . 

ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد نقطة واحده ومؤجل له مباراة امام فريق الزرقا بالجولة الأولى .

وجاءت نتائج المجموعة الثانية، كالتالي:

المريخ 0 × 0 السكة الحديد 
بتروجيت 0 × 0 الترسانة
الزرقا 2 × 2 النصر
ج شبين 1 × 1 القناة
الداخلية 1 × 1 بورتو
زد 2 × 1 النجوم
السويس 0 × 0 كوكاكولا
سرس الليان 2 × 2 طنطا

ترتيب المجموعة :

بتروجيت : 5 نقاط
- القناة: 5 نقاط
- الترسانة: 5 نقاط
- النصر :5 نقاط 
-زد اف سي :5 نقاط
- كوكاكولا :4 نقاط
- المريخ : 4 نقاط
- الزرقا : 4
- سرس الليان : 4
- السكة الحديد : 3نقاط
- منتخب السويس:3 نقاط
- بورتو السويس: 3نقاط
- الداخلية: نقطتين
-النجوم : نقطة
- طنطا : 1
- جمهورية شبين : 1
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