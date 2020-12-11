ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرى غرب البحر اليوسفى بالمنيا يناشدون المسئولين إنشاء "مطلع ونزلة" على محور سمالوط الجديد.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى  مركز سمالوط فى محافظة المنيا ، بسبب عدم وجود نزله وطلعه علي طريق دائرى سمالوط الجديد تخدم ربع مليون مواطن من سمالوط يمثلون حوالي ٤٠ ٪؜من تعداد سكانها .     

ويقول الدكتور محسن الشوربجى ، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": يعانى أهالى قرى غرب البحر اليوسفى " قرية ابوسيدهم و نواحيها - قرية طرفا - ساقية داقوف - الصرمانى - المقارين - الروبي - واكثر من 26 قرية ونجع ، من عدم انشاء مطلع ومنزل على المحور بين قرية ابوسيدهم و قرية طرفا غرب البحر اليوسفى ، لافتا مع العلم اننا نمثل كتلة سكانية تتعدئ 200 الف نسمة ونجد صعوبة فى الوصول الى مركز سمالوط لتى تبعد عنا باكثر من ساعة و نصف .

    
وطالب الجهات المختصة لعمل "طلعه ونزله"  على محور سمالوط الجديد لتخفيف المعاناه علي المواطنين وتوفير اكثر من ساعه ونصف في الوقت .

وناشد اللؤاء رئيس الهيئه الهندسية للقوات المسلحة النظر الى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء عن الأهالى 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٠٥٧٣٨٥٩٢
اقرأ ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى قرية الحسينات بقنا يناشدون المسئولين إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره

أهالى قرية جنبواي بالبحيرة يطالبون بإصلاح كوبري قبل حدوث كارثة

أهالى أبو حمص في البحيرة يطالبون بإنشاء كوبرى مشأة

أهالي قرية منشأة أمين بالبحيرة يناشدون المسئولين توفير الخدمات

طريق الموت يحصد أرواح أهالي البداري بـ أسيوط.. شاهد

أهالي نجع غلاب بقنا يطالبون بإنشاء كوبرى فوق ترعة الشنهورية

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبد الملك: أتمنى انسحاب الفاشلين من ملف الكرة في الزمالك

التعليم: لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام

تصرف أغضب السعودية من إسرائيل وألغى زيارة رئيس الموساد للرياض.. ما الحقيقة؟

3 دول عربية تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم شعورا بالحزن والتوتر

أريد منع العالم من قتل نفسه.. ترامب: بايدن يحاول سرقة معجزة لقاح كورونا

وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف من كوريا الجنوبية

Advertisements

القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش الجنسي

رفض تحرير محضر بالواقعة ..أيمن يونس يروى تفاصيل اعتداء جماهير الزمالك عليه بعد صلاة الجمعة

مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

عشان مايروحش المدرسة.. انتحار طالب إعدادي في الدقهلية

تفاصيل مكالمة أيمن يونس مع وزير الشباب والرياضة عقب الاعتداء عليه

بدون مقابل .. تسليم طلاب أولى ثانوي شرائح لتشغيل الإنترنت على التابلت

مجهول يفجر نفسه أثناء محاولة القبض عليه بروسيا وإصابة 6 أفراد من الأمن

5 حالات لزيادة المعاش و6 استثناءات للجمع بين المعاشات بالقانون الجديد

أخبار الفن| رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي.. نسرين طافش تثير الشك حول لقاح كورونا.. تفاصيل عزاء والد داليا البحيري

وزير الشباب والرياضة لـ صدى البلد: سننفذ قرار القضاء لو حكم بعودة مجلس مرتضى منصور

حوار | ندى أكرم: "مخضوضة" من تشبيهي بـ ميرنا المهندس.. بشرى ساندتني في بداية حياتي.. ونفسي أمثل مع كريم عبد العزيز

قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكره غزالة.. أب يطلق النار على نجله في رحلة صيد بأمريكا.. تفاصيل

تلفت انتباه المرأة.. 10 أشياء تجعل الرجل أكثر جاذبية ووسامة

حوار | ندى أكرم: "مخضوضة" من تشبيهي بـ ميرنا المهندس.. بشرى ساندتني في بداية حياتي.. ونفسي أمثل مع كريم عبد العزيز