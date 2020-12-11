أهالي قرى غرب البحر اليوسفى بالمنيا يناشدون المسئولين إنشاء "مطلع ونزلة" على محور سمالوط الجديد.. صور

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى مركز سمالوط فى محافظة المنيا ، بسبب عدم وجود نزله وطلعه علي طريق دائرى سمالوط الجديد تخدم ربع مليون مواطن من سمالوط يمثلون حوالي ٤٠ ٪؜من تعداد سكانها .





ويقول الدكتور محسن الشوربجى ، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": يعانى أهالى قرى غرب البحر اليوسفى " قرية ابوسيدهم و نواحيها - قرية طرفا - ساقية داقوف - الصرمانى - المقارين - الروبي - واكثر من 26 قرية ونجع ، من عدم انشاء مطلع ومنزل على المحور بين قرية ابوسيدهم و قرية طرفا غرب البحر اليوسفى ، لافتا مع العلم اننا نمثل كتلة سكانية تتعدئ 200 الف نسمة ونجد صعوبة فى الوصول الى مركز سمالوط لتى تبعد عنا باكثر من ساعة و نصف .





وطالب الجهات المختصة لعمل "طلعه ونزله" على محور سمالوط الجديد لتخفيف المعاناه علي المواطنين وتوفير اكثر من ساعه ونصف في الوقت .





وناشد اللؤاء رئيس الهيئه الهندسية للقوات المسلحة النظر الى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء عن الأهالى





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