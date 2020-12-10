قومي المرأة يشكر رئيس هيئة النيابة الإدارية .. لهذا السبب

يتقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستمرار دعمه و تمكينه لوصول المرأة للمناصب القيادية وترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى.





واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بقرار تعيين المستشارة رندا حبيب نائب رئيس الهيئة وعضو فرع الدعوى التأديبية، لمباشر إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية مؤكدة ان ذلك يعد استمرارا لدعم المراة لتوليها المناصب القيادية داخل النيابة الإدارية وترسيخ دورها فى العمل القضائى.





وقدمت التهنئة إلى المستشارة رندا حبيب لتوليها هذة المهمة الكبيرة مؤكدة ان هذا الاختيار يعد دليلًا على كفاءتها وتاريخ عملها المشرف وتحملها المسئولية خلال عملها داخل أروقة النيابة الإدارية حتى توليها منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، متمنية لها النجاح والتوفيق فى هذه المهمة الجديدة.



