أكاديمية البحث العلمى تعلن حاجتها لوظائف جديدة للباحثين المصريين في هذه المجالات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاونها مع عدد من الهيئات والمؤسسات البحثية المصرية والدولية، عن وظائف جديدة للباحثين المصريين موضحة كافة الشروط وسبل التقديم.





- وظيفة باحث مساعد Research Assistant in Demographic Modeling فى IIASA





أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يعلن المعهد عن وظيفة باحث مساعد فى مجال النمذجة الديموغرافية فى إطار برنامج الإسكان والمجتمعات العادلة (POPJUS) التابع للمعهد، يسعى البرنامج لتوفير البحث القائم على التجربة باستخدام البيانات المتقدمة والأدوات المنهجية لتقديم النتائج ذات صلة التى يمكن دمجها فى النماذج المختلفة فى تحليل الأنظمة وترجمتها الى مخرجات ذات صلة بالسياسات.





وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة:





- الحصول على درجة الماجستير فى الديموغرافيا /الإحصاء/ مهارات النمذجة فى علوم البيانات، وخبرة بحثية فى العلوم الإجتماعية.





وأشارت إلى أن آخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة 11ديسمبر2020 و لمزيد من التفاصيل واستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة الرابط التالى:





- وظيفة باحث مساعد/باحث ما بعد الدكتوراه Research in Environmental Modeling للمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA





بينما أعلنت الأكاديمية فى إطار تعاونها مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA يعلن المعهد عن وظيفة باحث مساعد باحث ما بعد الدكتوراه (Early Career Scientist) بمقر المعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا، وعلى أثر ذلك سينضم المرشح الناجح إلى فريق نمذجة الهجرة الذي يركز عمله على تطبيق الأساليب الديموغرافية والإحصائية المبتكرة لتقدير أعداد المهاجرين العالمية وتدفقات الهجرة بناءً على مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى تطوير وصقل نماذج تقدير تدفقات النيتروجين في وبين المجتمعات البيئية في المناطق الحضرية. حيث يتناول المشروع على وجه التحديد دورة النيتروجين وميزانيات التدفق الشامل فى (فيينا النمسا،بولندا،شانغهاى وبكين بالصين).













وأكدت أنه يستهدف هذا الإعلان المرشحين الراغبين فى الحصول على درجة الدكتوراه (مع مشرف من IIASA ) وكذلك الذين هم فى مستوى ما بعد الدكتوراه على التقديم.





وأوضحت انه ستتاح للمرشح الذى يتم اختياره الفرصة لتقديم الأوراق العلمية فى المؤتمرات وورش العمل والنشر فى المؤلفات العلمية.





كما أن آخر موعد للتقدم للوظيفة المذكورة 11ديسمبر 2020.





ولمزيد من التفاصيل واستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة الرابط التالى:





https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=nzby1zek493oeg0sjlez8qqu81rlmxc

















وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قرب موعد فتح باب التقدم خلال الشهر الجاري لبرنامج(ERA Per Med)، وهو برنامج دولي متخصص في الطب الشخصي بمشاركة 23 دولة، حيث أن الأكاديمية تسمح من خلال هذا البرنامج بمشاركة الباحثين المصريين بمشاريع بحثية من خلال عمل إئتلافات دولية مكونة من 3 فرق بحثية بحد أدني من الدول المشاركة ضمن هذه الدعوة، وهي دعوة مفتوحة لجميع الباحثين المهتمين، والأطباء، والقطاع الخاص للتقدم بمشاريع بحثية تعاونية دولية مبتكرة متعددة التخصصات فى هذا المجال الطبى، ويعد هذا البرنامج أحد اوجه التعاون المشترك بين الأكاديمة والإتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية بين الدول فى مجال الطب الشخصى (PM).













وأوضح أنه سيتم تسلم المقترحات علي مرحلتين المرحلة الأولي تتضمن تقديم المقترح المبدئي، وبعد تقييم المقترحات المبدئية المقدمة، سيتم اعلان المقترحات المقبولة للتقدم بالمقترحات الكاملة في المرحلة الثانية، مما يتيح الفرصة لتمويل قدره 120 ألف يورو مخصصة للجانب المصري في المشروع الواحد، وسوف يتم تنظيم جلسة تعريفية بالبرنامج بشروط التقدم في خلال شهر يناير.







