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حوادث

ضبط ٧٥ ألف كمامة مغشوشة في الإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وعلى جانب اخر نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بلاغا من (مزارع – مُقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة شقيقه (بالمعاش - بمسكنه بذات القرية)، وسرقة هاتفه المحمول.

 تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظرًا لاعتقاده باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقى المتهمين ، وبتاريخ الواقعة تقابلوا معه بالقرية محل إقامة المجنى عليه ، وتوجه ثلاثة من المتهمين مُستقلين دراجة نارية "توك توك - قيادة أحدهم" إلى مسكن المجنى عليه وقام اثنان منهم بالدلوف لمسكنه وشل حركته ولدى مقاومته لهم لمنعهم من إيثاقه بالشريط اللاصق توفى ، وقاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وفروا هاربين.

 كما أضاف المتهمين بإنفاقهم المبلغ المالى المُستولى عليه ، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار ضبط المتهم الهارب.
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