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وحيد حامد: فيلم كشف المستور لف على كل الأجهزة الأمنية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
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البهي عمرو
كشف الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن صدامه الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول و يليه فيلم البريء و  الراقصة و السياسي.

وأضاف أن فيلم كشف المستور لف على كل الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل بعد رفضها".

وأوضح أن لديه حرس خاص ولكن لا يظهرون، وأنه لم يشعر يومًا بوجود تهديد لحياته معلقًا: " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وعلق على ظهور أغاني المهرجانات فى الفترة الأخيرة، وقال إن الأجيال الجديدة ذوقها اختلف، معلقًا " أنا شايف انه ذوق فاسد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أغاني المهرجانات ستختفى فى فترة وستعود مرة أخري.
 
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