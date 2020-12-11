بعد استقبال أولى شحنات «سينوفارم».. وزيرة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. فيديو

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أولى شحنات لقاح «سينوفارم» الصيني من دولة الإمارات لعلاج كورونا، مؤكدة أن هناك شحنات أخرى متتالية للحصول لمزيد من اللقاحات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%.
وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن لحظة وصول لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار القاهرة هي لحظة تاريخية عظيمة تدل على عظمة القيادة السياسية ودليل على عمق الصداقة بين الصين والإمارات، وهذه أولى الشحنات لمجموعة من شاحنات قادمة أخرى.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية المصرية حريصة ومهتمة على مواجهة جائحة كورونا وتوفير كل ما هو جديد لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية التي تجرى الآن.
وأشارت إلى أنها ضمن الأشخاص التي شاركت في عمل الأبحاث الإكلينيكية التي جرب عليهم هذه اللقاحات، مؤكدة أن الأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وكبار السن ومرضى الأورام والأمراض المزمنة الصعبة، وهو جرعتين بين الجرعة والثانية 21 يوما.
وأعلن مصدر مسئول بـوزارة الصحة والسكان في وقت سابق، أن مصر تستقبل اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى الذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.
وأوضح المصدر، أن ذلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، وستستقبل وزير الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.
وأضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد تعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 161 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.