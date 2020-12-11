إبراهيم عيسى: الإخوان اخترقوا ألتراس الأهلي.. وحولوا الكرة إلى عنف ومذابح

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية مخترقين لـ ألتراس الأهلى، والسلفيين مخترقين لـ ألتراس الزمالك، موضحا أن هذا ما ظهر فى طريقة أحاديث الإخوان، فكل شيء مخطط، لأن المتعصب كرويا جاهز لأن يكون متعصب سياسيا ودينيا.





وتابع « عيسى» خلال برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»: « مافيش حد فى الدنيا بيموت علشان فريق كرة، لان كرة القدم رياضة جميلة وبديعة، ولكن لا يمكن هو أن يموت شخص من أجلها، والشيء الوحيد الذى يمكن أن تموت من أجله هو الوطن، هو مصر».





وأضاف قائلا : «عمر أى زمالكاوي فى مصر حس أن ميمى الشربينى متعصب للأهلى .. وحد حس لحظة أن حمادة إمام متعصب للزمالك.. لماذا هذا الجيل من الاعلاميين يعلن الانحياز .. فنجيب المستكاوى عاش ومات وماحدش عارف كان بيشجع مين.. التعصب الكروى كرة نار من الممكن أن تأخذنا للتعصب الدينى والسياسي.. هم ضحايا .. وابحثوا عن اللجان الإلكترونية».





وأكمل إبراهيم عيسى حديثه: «كان هناك مشاهد فى 25 يناير، لإستخدام الألتراس الكروى، وأيضا رأينا الإخوان وهم يستخدمون الألتراس، وتحويل الكرة إلى عنف ومذابح، متابعا، "حكاية شهداء ديه اعلاء للتعصب .. هم ضحايا».



