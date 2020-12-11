رجل ومحارب متميز.. هنيدى ينعى الإعلامي صلاح الدين الغماري

ونشر هنيدى صورة للإعلامي صلاح الدين الغماري من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وعلق هنيدى قائلا : " البقاء لله في الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري رجل واعلامي ومحارب متميز.. ربنا يرحمه ".

وفارق الإعلامى صلاح الدين الغماري الحياة، عن عمر يناهز 50 سنة، وقد كان أحد الوجوه المعروفة في الساحة الإعلامية الوطنية من خلال تقديمه لنشرات الأخبار بالقناة الثانية “دوزيم” لسنوات طويلة.





كما تعرّف المشاهدون المغاربة على الاعلامى الراحل أكثر، حين رافقهم لأكثر من أربعة أشهر، للإجابة عن أسئلتهم بخصوص قضايا فيروس “كوفيد 19” في برنامج “أسئلة كورونا”.





