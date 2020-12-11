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منوعات

بالصدفة.. سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة بمنزلها الجديد.. شاهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عند شراء أي منزل جديد يحق للمشتري أن يتجول في كل غرف المنزل الذي سيشتريه لتبين وجود أي مشاكل بها أو بوجه عام لمعاينة مساحتها و شكلها من الداخل، و لكن في حالة تلك الأسرة ليكونوا على علم أنهم على موعد مع مفاجأة. 

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أسرة مكونة من 4 أشخاص اشترت منزلا جديدا منذ بضعة أشهر قليلة، و لكن تهوى الأم تصوير مقاطع فيديو لتطبيق تيك توك و تشاركها مع أصدقائها مما دفعها دون قصد إلى اكتشاف غرفة سرية في منزلها الجديد لم تشاهدها من قبل . 

حسب ما ورد في الصحيفة، أن السيدة كانت تبحث في درج بالخزانة الخاصة بها فعثرت على قطعة من الألماس، فقامت بإلتقاطها و وجدت مفاتيح بجانبها و مقبض باب . 

اكتشفت السيدة وجود باب في الخزانة يؤدي بها إلى الغرفة السفلية من المنزل، و اليت عثرت عليها على مجوهرات وألماس، و أصيبت بحالة من هيتسيريا الضحك و كادت أن تكسر قدميها بسبب إحساسها بالفرح باكتشاف تلك لغرفة وما تحتوي عليها من ألماس ومجوهرات . 

قامت السيدة بتصوير تلك الغرفة، و نشرتها عبر حسابها على تيك توك، انبهر متابعيها لما نشرته، وحذرها البعض من أن تكون تلك المجوهرات خاصة بالسكان الأصليون لهذا المنزل فيجب عليها سؤالها عن تلك المجوهرات و التأكد أنها لا تخصهم .
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