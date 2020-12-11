طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي

طريقة جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفراخ البانية ويظل البعض يتخوف من تناولها لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة نتيجة للقلي في الزيت الغزير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير الفراخ البانية بدون قلي وسعرات حرارية اقل.

طريقة عمل فراخ بانيه مشوية في الفرن.

مكونات فراخ بانية

نصف كيلو دجاج بانية

كوب بطاطس مبشورة

كوب بصل مبشور

بابريكا

كمون

ملح فلفل أسود

طريقة عمل فراخ بانيه مشوية في الفرن

تقلب المكونات فى الفراخ البانية وتتبل جيدا

توضع فى صاج فى الفرن لمدة اقل من ٢٠ دقيقة للشوي، على درجة حرارة ١٩٠.

طريقة عمل صينية فراخ بانيه

المقادير:

فراخ بانيه

بيض

لبن

دقيق

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم

مستردة

اعشاب

ثوم بودرة

بصل بودرة

عصير ليمون

خل

زبدة

طريقة التحضير

* يفرم الثوم مع الأعشاب والبصل وعصير ليمون وخل وملح وفلفل اسود

* تتبل الفراخ البانية بالخليط بعد إضافة البصل والثوم البودرة و المستردة

* توضع الفراخ البانية في الصنية مع إضافة الزبدة وتوضع فى الفرن لمدة ٢٠ دقيقة ليس أكثر.

طريقة عمل البانيه في الفرن للرجيم

مكونات عمل البانيه في الفرن للرجيم

صدرو دجاج فيليه

زبادى

عصير ليمون

بصل

زيت

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير بانيه مشوي

- إخلطى عصير الليمون مع الزبادى والبصل ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود

- تبلى الدجاج بالخليط وضعيها فى صينية مدهونة بالزيت

-أدخلى البانيه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه

طريقة عمل صدور البانيه في الفرن

مكونات بانيه مقرمش

دجاج فيليه شرائح

ماء

بصل

كاري

كركم بودرة

بصل بودرة

ثوم

ملح فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

نشا

بيكنج باودر

زيت للقلي



طريقة عمل صدور البانيه في الفرن

-يخلط ماء البصل والكارى والكركم والبصل والثوم البودرة مع الملح والفلفل الأسود

-تتبل شرائح الدجاج بالخليط

-تغطى شرائح الدجاج وتوضع فى الثلاجة

-تقلب البيضة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء أو اللبن

-يخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر

-يقلب الدجاج فى خليط الدقيق ثم خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط

- يوضع عليه قطرات الزيت مع السمن البلد حسب الرغبة ويدخل الفرن لمدة ٢٠ دقيقة أو ١٥ دقيقة.

طريقة عمل الفراخ البانيه بالزبادي في الفرن

المكونات

5 شرائح فيليه دجاج

ربع كوب زبادي

ملعقة صغيرة توابل

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملح

فلفل اسود

بيض

دقيق

بقسماط

بابريكا

زيت

كاتشب باربيكيو صوص

خس

طريقة تحضير بانيه

-اخلطي اللبن الرايب مع التوابل والمستردة وبودرة البصل والملح والفلفل وتبلي الدجاج بهذا الخليط

-اخلطي البقسماط والملح وفلفل وبابريكا في وعاء ثم اخلطي البيض مع الفلفل الأسود في وعاء ثانى ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر

-ضعي البانيه في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة

-قدميها ساخنة فوق الخس مع الكاتشب والمستردة والباربيكيو صوص

طريقة عمل البانيه الكرسبي

مقادير بانيه الكرسبي

صدور دجاج

بودرة بصل

ثوم بودرة

بهارات

ثوم

مستردة

عصير ليمون

ملح فلفل أسود

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

زيت

عيش بيتي بان للتقديم

طريقة تحضير بانيه دجاج

-افردي صدور الدجاج ثم تبلي صدور الدجاج بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وثوم مفروم ومستردة وبهارات وعصير ليمون

-ضعي الصدور في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم في البقسماط

-اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها في ساندوتشات

