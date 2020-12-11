إسعاد يونس تستضيف بيتسو موسيماني فى "صاحبة السعادة ".. شاهد

وعلقت اسعاد يونس قائلا " لكل عشاق الكرة انتظروا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يوم الإثنين الساعة ١١ مساءً فقط و حصريًا ".

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وعلى الجانب الأخر ، عقد بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق .





شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.



