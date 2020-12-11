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رياضة

إسعاد يونس تستضيف بيتسو موسيماني فى "صاحبة السعادة ".. شاهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت الإعلامية اسعاد يونس عن استضافتها لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فى برنامجها " صاحبة السعادة " ونشرت  صورة لها معه  من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلقت اسعاد يونس قائلا " لكل عشاق الكرة انتظروا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يوم الإثنين الساعة ١١ مساءً فقط و حصريًا ".

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وعلى الجانب الأخر ، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق .

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

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