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حوادث

شاهد.. حارس يخفي مجوهرات وأموال سرقهم من ٥ فيلات ويدفنهم بالحديقة في التجمع

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
أدلي المتهم بسرقة ٥ فيلات بمنطقة التجمع الأول باعترافات تفصيلية أثناء التحقيق معه ، حيث قرر أنه أستغل طبيعة عمله كحارس فيلا وظل يراقب مواعيد أصحاب ٤ فيلات مجاورة ليتمكن من سرقة مجوهرات وأموال من داخلهم ، فضلا عن سرقة الفيلا التي يعمل بها .

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أنه جمع كافة المسروقات حصيلة سرقة ٥ فيلات ووضعهم داخل خزينة حديدية ودفنها بحديقة الفيلا التي يعمل فيها كحارس .

وأضاف المتهم بأنه قد استغل ثقة أصحاب الفيلات فيه واستبعادهم لارتكاب واقعة السرقة لاعتياد تواجده كحارس لفيلا مجاورة لهم ، حيث ظل يراقب تحركات ومواعيد أصحاب تلك الفيلات ، وكان يتسلل الي داخلهم ليتمكن من الاستيلاء على أموال ومجوهرات وأخفاهم أسفل حديقة الفيلا حتى لا يفتضح أمره ، تم ضبط المتهم وارشد عن المسروقات ومكان اخفاءها .

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط حارس فيلا لاتهامه بسرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

بداية أكتشاف الواقعة عندما تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من مواطت قرر باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات وهاتفى محمول وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه بدائرة القسم ، حيث أنتقل رجال الأمن لفحص البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكبي الواقعة .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى  أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه .

واعترف بتحصله على المسروقات من شخص مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث تم ضبطها، وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها .

وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها فى تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة .

ووسط حراسة امنية مشددة قام ممثل النيابة العامة ورجال الشرطة بالانتقال مع المتهم لمحل اخفاء المسروقات وارشد عن مكان المسروقات وتمثيل كيفية ارتكابه الواقعة ، وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمه التحقيق .
شاهد.. حارس يخفي مجوهرات وأموال سرقهم من ٥ فيلات ويدفنهم بالحديقة في التجمع
شاهد.. حارس يخفي مجوهرات وأموال سرقهم من ٥ فيلات ويدفنهم بالحديقة في التجمع
شاهد.. حارس يخفي مجوهرات وأموال سرقهم من ٥ فيلات ويدفنهم بالحديقة في التجمع
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