نبيل فاروق: استوحيت بعض صفات بطل رجل المستحيل من شخصية حقيقية

تحدث الكاتب الراحل نبيل فاروق، عن شخصية أدهم صبري فى الرجل المستحيل، قائلا إنه عبارة عن رمز يجمع بين أكثر من شخصية.





وأضاف "فاروق" خلال آخر حوار تليفزيوني فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه ألتقى بشخص يجمع بعض الصفات الخاصة بشخصية أدهم صبري، وانبهر بلتك الشخصية لأنه كان يتحدث بخمس أو ست لغات خلال فترة الجامعة.





وتابع: "قولت طب ما هو أحنا عندنا شخصيات كويسة وممكن تبقى شخصيات روائية"، لافتا إلى أن شخصية أدهم صبري تعتبر بطولة رمزية.





وأكد أن القارئ المصري هو سر نجاح الكاتب، ولكن ينبغي للكاتب أن يعير للقارئ اهتماما فى رايه، حيث أنه لن يستطيع إرضاء جميع الأذواق، متابعا أنه يسترشد بتلك الأراء فقط فى حالة وجود انتقاد.





وكشف عن قصة كتابته لشخصية الرجل المستحيل، قائلا إنه كان طالبا حينها وكانت هناك عملية خاصة بالجواسيس ورأى من خلالها نفسه فى الجانب المصري منها، ففكر حينها فى عمل الشخصية.



