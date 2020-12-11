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حوادث

ضبط عصابة لسرقة السيارات بـ المفتاح المصطنع في الإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:10 م
سرقة سيارة
سرقة سيارة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (3) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة قائد سيارة بالإسكندرية

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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