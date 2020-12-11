8 محاضر مخالفة لكافتيريات بالبحيرة





نفذت الوحدات المحليه بمراكز (دمنهور، الرحمانيه، حوش عيسي)، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري، ومراجعة التزام المحال والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





أسفرت الحملات عن رفع 250 حاله إشغال تضمن الآتي :-

- رفع 196حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع بمدينة دمنهور.

- إزالة 54 حالة اشغال طريق من الشوارع بمناطق المرور وكوبري خلف وشارع 23 يوليو ووسط المدينة بمركز حوش عيسى.

- تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات و مصادرة 26 شيشه و إغلاق محل سروجي سيارات لمخالفة مواعيد الاغلاق الرسمية وعدم إستخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانيه.

ويذكر أن وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، لازالة جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطرق لتيسير الحركة المرورية وتنفيذ أحكام القانون.

مشددا على متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمركزي دمنهور وكفر الدوار، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري.

أسفرت الحملة عن إزالة ٢٠٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق "الميزانة، شارع بورسعيد، شارع الجيش والمدخل بمركز ومدينه كفر الدوار

كما تم رفع ٤٠٠ حالة إشغال مخالفة بالشوارع والميادين بمدينه دمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - المحموديه - رشيد - كوم حمادة - حوش عيسي )، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع ٣٨٧ حالة إشغال تضمن الآتي:-

- ١٧٤ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين مدينة دمنهور، ٢١٠ مخالفة إشغال طريق بشارعي بيع المصنوعات والقسم القديم و تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق بكفر الدوار

- ٣ حالات اشغال طريق عبارة عن عشش من الخشب و كراسي بكوم حمادة، رفع كافة الإشغالات والإعلانات غير المرخصه بمراكز رشيد و حوش عيسي والدلنجات، و إزالة لافتات اعلانية مخالفة على أعمدة الإنارة بشارع 6 أكتوبر بالمحمودية.

وكما نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت الحملة عن رفع ٤٣٠ حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور وأيضا رفع كشك مخالف بسور السكه الحديد.

ووجه هشام آمنه، على ضرورة تكثيف تلك الحملات واستمرارها بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت عن :- رفع ٣٢٠ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، إزالة 35 حالة إشغال الطريق بشوارع مدينة حوش عيسى.

وكما تم في مركز كفر الدوار إزالة الإشغالات من مناطق السناهرة، الادكاوي، أنطوديناس، وشوارع بيع المصنوعات، عزيز المصري، والإدكاوي"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضا :- «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور



