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محافظات

تحرير 12 محضرا وإعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة ببني سويف

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة على الأسواق والمحلات التجارية، حررت خلالها 12 محضرا وأعدمت منتجات غذائية فاسدة.

وكلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف الدكتور أمنية حسن المدير الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية في إطار اهتمام مديريه الصحه ببني سويف بالرقابه المستمره على الأسواق والمحلات التجارية.

وقام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف بشن حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية،حيث أسفرت حملة المرور على 16 منشأة و سحب عدد 26 عينةأغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل حيث تم إعدام 30 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها  الطبيعية. 

كما تم تحرير عدد 7 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 5 محضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار أيام الأسبوع القادم بدابة من السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر الجاري ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.

وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم "السبت" عن مناطق: الأباصيري ، كورنيش النيل ، خلف حديقة عبد السلام عارف ، فيما يتم فصل الخدمة  يوم"الأحد" عن منطقة الحميات، ويوم " الإثنين" عن شارع الروضة ومنطقة خلف الاستاد ، في حين يتم قطع التيار يوم "الثلاثاء" عن شارعي عبد السلام عارف وزمزم ، ويوم" الأربعاء" عن شارعي أحمد عرابي والروضة، ويوم " الخميس" عن حي بني سويف الجديدة وقصر الثقافة،وذلك لمدة ساعتين فقط من الساعة 6 إلى 8 صباحا على مدار الأيام  المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
تحرير 12 محضرا وإعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة ببني سويف
تحرير 12 محضرا وإعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة ببني سويف
تحرير 12 محضرا وإعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة ببني سويف
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