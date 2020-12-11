تحرير 12 محضرا وإعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة ببني سويف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة على الأسواق والمحلات التجارية، حررت خلالها 12 محضرا وأعدمت منتجات غذائية فاسدة.





وكلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف الدكتور أمنية حسن المدير الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية في إطار اهتمام مديريه الصحه ببني سويف بالرقابه المستمره على الأسواق والمحلات التجارية.





وقام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف بشن حملة على أماكن عرض وبيع الأغذية،حيث أسفرت حملة المرور على 16 منشأة و سحب عدد 26 عينةأغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل حيث تم إعدام 30 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية.





كما تم تحرير عدد 7 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 5 محضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.





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