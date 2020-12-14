في عيدها القومى.. تعرف علي أهم ما تتسم به محافظة بورسعيد

فبورسعيد التى قال عنها الراحل جمال عبد الناصر تساوى وزنها وحجمها ماسا وياقوتا وذهبا ومرجان مضروب فى مائة مرة وعلى هذا سيكون حجمها الذى حددناه فى خريطة مصر.





وبورسعيد التى قال عنها الرئيس الراحل محمد انور السادات حمت مصر وحمت العروبة وخبأتنى فى حدقات عيونها أيام الاغتراب ولها فى عينى دينا ارجو ان يساعدنى رب العرش العظيم على سداده.





وقالت عنها المناضلة جميلة ابوحريت وأنا فى بورسعيد اشعر وكأن رأسى تتجاوز السحاب لانى اسير على ارض الابطال.





وبورسعيد من قال عنها جيفارا من ارضكم استمد ثوار امريكا اللاتينية القوة لقد منحتنا بورسعيد العزيمة لتحرير كوبا.





وقال عنها روديارد كبلنغ اذا ارتدتم ملاقة شخص عرفتموه وهو دائم السفر فهناك مكانين فى الكرة الارضية يتيحا لكم ذلك عليكم الجلوس وانتظار وصوله ان عاجلا او أجلا وهما موانى لندن وبورسعيد.





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وبورسعيد من قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى انها قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وينشر صدى البلد مع اقتراب احتفال المدينة الباسلة بعيدها القومى 23 ديسمبر من كل عام معلومات

جديدة اتسمت بها المحافظة خلال السنوات الطويلة الماضية لتسميات ومواقف وبنايات يراها البعض حاليا عند زيارة المحافظة ولايعرف اصلها وربما منها ما اندثر وتوارى مع التاريخ ولكنه مسجل فى اذهان الاجيال المتعاقبة من ابناء الحرة.





1. أنه علي مدار 30 سنه من سنة 1917 حتي 1947 كانت بورسعيد ثالث اكبر مدينة مصرية بعد القاهرة

والاسكندرية .

2. ان القابوطي تم تسميته بهذا الاسم نسبة الي الشيخ الخربوطي الذي توفي زمان حفر قناة السويس.

3. إن مدينة بورفؤاد تأسست عام 1926 وافتتحها الملك فؤاد بنفسه في هذا العام وسماها علي اسمه.

4. إن شارع الشرقية تم تسميته بهذا الاسم نظرا لوجود تجمع كبير من ابناء الشرقية به .

5. ان شارع هارون كان هو السوق التجاري لحي العرب وكان يبيع الاغذية والملابس والاحذية وكل شئ

ولم يكن يوجد سوق اخر سواه في حي العرب.

6. إن أول مسجد تم بناؤه في حي الشرق هو مسجد عبد الرحمن لطفي شباره عام 1954 وذلك بعد ان

كسب لطفي باشا القضية التي رفعها ضده الاجانب سكان الحي .

7. إن محكمة

بورسعيد كانت أصلا جنينة الباشا وكانت رائعة الجمال وكان بها فرقة موسيقية وبحوارها مبني محافظة القنال المطل مباشرة علي شارع عرابي .

8. إن حي الشرق وحي العرب لم يكونوا متلاصقين ولكن كانت تفصل بينهما مساحة شاسعة من

المستنقعات التي تلاشت بمرور الزمن حتي اصبح شارع محمد علي فقط هو الذي يفصل

بينهما.

9. إن مبني محافظة بورسعيد الحالي تم بناؤه عام 1960 .

10. ان شارع البلدية تم تسميته بهذا الاسم لان بلدية بورسعيد كانت به وتحولت الان الي مكتب بريد عند تقاطع شارع البلدية مع سوق السمك.

11. ان البيت الحديد بناه الانجليز ليكون مقر قيادتهم اثناء الحرب العالمية الثانية وكان من الحديد حتي لا تؤثر فيه قصف الطائرات الالمانية.

12. إن جامع علوان كان مقر قيادة المقاومة الشعبية في حرب 1956 .

13. إن الملك فاروق حضر الي بورسعيد وبرفقته شقيقته الاميرة فوزية لافتتاح

مستشفي مبرة فوزية وكانت فوزية سعيدة جدا لان المستشفي مسماه علي اسمها .

14. ان منطقة ابراج الجولف كانت معسكرا للانجليز وان الشهيد نبيل منصور استشهد علي اسواره الشائكة بعد ان اتم عمليته البطولية .

15. إن أقدم شركات القنال كانت شركة فحومات بورسعيد والسويس وكانت تختص بتزويد السفن بالفحم اللازم لها كوقود وكان مقرها بميدان المنشية.

16. ان فنار بورسعيد كان محاطا بالبحر من جميع الاتجاهات .

17. انه طوال سنوات الهجرة كان النادي المصري يلعب مبارياته علي استاد الزقازيق بديلا .

18. ان الاسماعيلية كانت تابعة لبورسعيد ضمن محافظة القنال بينما كانت السويس محافظة مستقلة عنهم.