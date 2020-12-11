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أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل تكشف عن حربها الإلكترونية ضد إيران في سوريا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:40 م
إسرائيل تكشف حربها
إسرائيل تكشف حربها إلكترونية ضد إيران في سوريا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل حرب إسرائيل الإلكترونية التي تشنها ضد إيران فى سوريا.

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، للمرة الأولى، شن الجيش الإسرائيلي هجمات إلكترونية ضد إيران في سوريا بالتوازي مع الضربات العسكرية وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. 

وقال كوخافي: "إن وضع طهران في سوريا يتباطأ نتيجة العمليات المستمرة للجيش الإسرائيلي، التي زادت خلال العام الماضي، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل تحقيق أهدافنا في هذا المجال".

وأضاف: "ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، إضافة إلى مهمات سرية متعددة".

وكانت إسرائيل حذرت مرارًا من طموحات إيران النووية، فضلًا عن تطلعاتها للهيمنة الإقليمية. 

واعترفت تل أبيب بشن مئات الغارات الجوية لمنع طهران من نقل الأسلحة المتقدمة لمليشيات حزب الله في لبنان وترسيخ قواتها في سوريا ولم تقتصر الضربات في سورية على تدمير كمية لا تحصى من الأسلحة المتطورة، بحسب الصحيفة، لكن في الأشهر الأخيرة خفضت إيران أيضًا بشكل كبير عدد رحلات الشحن إلى سوريا التي تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل القواعد والمعسكرات والمقرات الإيرانية من المنطقة المحيطة بدمشق باتجاه الأجزاء الشمالية والشرقية من سورية، وتم تقلص عدد قوات النظام الإيراني وعناصر الميليشيات بشكل كبير.

وبحسب كوخافي، نفذ جيش الاحتلال أيضًا العديد من العمليات الهجومية في المجال السيبراني، التي قال إنها "أهم ساحة قتالية تغيرت هذا العام".

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