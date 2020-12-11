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تعليم

جامعة حلوان: بدء امتحانات العملي بالكليات منتصف يناير المقبل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:54 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى 


وأشار رئيس جامعة حلوان  الى انه سيتم عقد امتحانات العملى و الشفوى بكليات الجامعة ابداء من منتصف يناير 2021


ونوه الى أن امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة بكليات وحتى الآن لم يظهر أي عائقا لها و ان الجامعة تشدد على ارتداء الطلاب للكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا . 



 أعلنت جامعة حلوان أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ، 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، بحيث يتم تلقي طلبات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020،  ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، ودنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، وأحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.

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