توفير شقة إيجار لعم احمد بائع المناديل وطفلته في بنى سويف|شاهد





قالت جمعية الدكتورة نورا عبدالله للتنمية المستدامة في بني سويف، ان الجمعية بالاشتراك مع احد ابناء بنى سويف الذى يعمل فى دولة السعودية وفرت شقة بمنطقة الدوية لعم احمد وطفلته بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضافت الدكتور نورا عبدالله : وفرنا ايجار خمس سنوات لشقة لعم احمد وطفلته مشيرة إلى أنه سيتم فرش الشقة بكامل المشتملات بالإضافة إلى نقل الطفلة إلى احدى المدارس القريبة من الشقة الجديدة .





واضافت نورا عبدالله أن عم احمد موجود عند احد الأهالى بقرية طنسا وسيتم نقلة غدا الى شقته الجديدة مشيرة الى أن عم احمد يرفض ترك طفلته لوضعها فى دار رعاية.



