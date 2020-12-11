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محافظات

توفير شقة إيجار لعم احمد بائع المناديل وطفلته في بنى سويف|شاهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:02 م
توفير شقة خمس سنوات
توفير شقة خمس سنوات لعم احمد وطفلتة فى بنى سويف
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محمد عبدالحليم

قالت جمعية الدكتورة نورا عبدالله  للتنمية المستدامة في بني سويف، ان الجمعية بالاشتراك مع احد ابناء بنى سويف الذى يعمل فى دولة السعودية وفرت شقة بمنطقة الدوية لعم احمد وطفلته بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدكتور نورا عبدالله : وفرنا ايجار خمس سنوات لشقة  لعم احمد وطفلته مشيرة إلى أنه سيتم فرش الشقة بكامل المشتملات بالإضافة إلى نقل الطفلة إلى احدى المدارس القريبة من الشقة الجديدة .

واضافت نورا عبدالله  أن عم احمد موجود عند احد الأهالى بقرية  طنسا وسيتم نقلة غدا الى شقته الجديدة مشيرة الى أن عم احمد يرفض  ترك طفلته  لوضعها فى دار رعاية.

جاء ذلك بعد تداول  صورته على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من الظروف الإنسانية التي يمر بها  حيث إن  " عم أحمد 55 سنة" لا يوجد مكان يبيت فيه مع ابنته التلميذة بالمرحلة الابتدائية والتي  يحرص على تعليمها  وينفق عليها من بيع مناديل .

وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية ، للتوصل والتواصل مع " عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته.
توفير شقة إيجار لعم احمد بائع المناديل وطفلته في بنى سويف|شاهد
توفير شقة إيجار لعم احمد بائع المناديل وطفلته في بنى سويف|شاهد
توفير شقة إيجار لعم احمد بائع المناديل وطفلته في بنى سويف|شاهد
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