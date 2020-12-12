اتفاقية القرض بين مصر والصندوق السعودي على طاولة النواب الأسبوع الجارى

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر، اجتماع لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٦.





يأتي ذلك بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠٢٠ و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لكنك الشئون العربية والاقتصادية.





كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.