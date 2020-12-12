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محافظات

إنشاء نصب تذكارية لشهداء الجيش الأبيض في قنا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
إنشاء نصب تذكارية
إنشاء نصب تذكارية لشهداء الجيش الأبيض بقنا
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يوسف رجب

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن محافظ قنا وافق علي إنشاء نصب تذكاري للشهداء من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في مجال الصحة بأحد ميادين مدينة قنا تقديرًا لتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر بقنا، الذى عقد أمس الجمعه، بفندق بسمة، بالتعاون مع جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض الصدر والحساسية.

تضمنت فعاليات المؤتمر، تكريم عدد من أسر الشهداء بمحافظة قنا، تقديرًا لتضحياتهم وتخليدًا لذكراهم.

وتقدم محافظ قنا، بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون كل التكريم والتقدير، مضيفًا بأن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين في مواجهة كورونا.

وأكد الداودى، أن محافظة قنا تسعى جاهدة إلى توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمواطن من خلال الاهتمام برفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض بالتدريب على أيدي مجموعة من الأخصائيين وأساتذة الجامعات. 

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