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حسام حسني: مدة لقاح كورونا الصيني عام كامل في الجسم

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:24 م
لقاح كوفيد19
لقاح كوفيد19
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عادل نصار
توقع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن يستمر تأثير لقاح الصين ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مدة عام كامل.

وقال حسام، في حوار لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إنه خلال أيام قليلة سيتم الاعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج، مضيفا أن اللقاح الصيني الأكثر أمانًا بالمقارنة بنظيرة الروسي والأمريكي.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، أن الدراسات ما زالت تتم على اللقاح الصيني لمعرفة تأثيره محدد المدة أو مدى الحياة، مضيفا أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصيني أصيبوا بالمرض ولكن بأعراض خفيفة جدا.

وأضاف حسام، أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصيني أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدا وتم تجريبه في أكثر من 45 دولة حول العالم.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية، إلى أنه لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان، مضيفا أن خلال أيام قليلة سيتم الاعلان عن تجارب اللقاح الصيني في مصر ونتوقع أن تكون أفضل من نظيرتها في الخارج.
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