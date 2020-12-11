نجيب ساويرس يوضح حقيقة تغريدة الـ 6 مليارات جنيه

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، صحة التغريدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق "تويتر"، والتي تزعم أنه كتب: "أنا داخل 2021 بما يعادل 6 مليار جنيه.. أنتم داخلين بإيه"؛ الأمر الذى دفع ساويرس للرد سريعا لتوضيح صحة تلك التغريدة من عدمها.

وكتب المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "تأليف وتزوير.. fake account"، وجاء ذلك ردًا على سؤال حساب باسم "محمد السيد"، الذى أعاد نشر التغريدة المفبركة، سائلًا ساويرس، "عمو نجيب ده صحيح ولا تأليف المصريين".



وفي سياق آخر، أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأعمال التطوير التي يشهدها ميدان التحرير والذي يستعد لنقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ذهلت أمس عند مرورى فى ميدان التحرير.. كأنى فى ميدان الكونكورد في باريس.. تحية واجبة لمن فكر ومن نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".



وتزين ميدان التحرير استعداد لأبرز حدث أثري، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري، الي المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



فيما قالت صباح عبدالرزاق، مديرة المتحف المصري بالتحرير، إنه تُجرى حاليا بروفات نقل المومياوات الملكية من المتحف إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



وأكدت لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم الاستقرار على يوم معين لانطلاق موكب المومياوات الملكية، قائلة: "قريبًا سنشهد انطلاقة عالمية لـ 22 مومياء و17 تابوتًا ملكيًا"، واصفة بأنه حدث عالمي عظيم.



