مبادرة حياة كريمة: نتبنى 3 محاور لتحسين معيشة القرى الأكثر احتياجا

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن مبادرة حياة كريمة تشمل 3 أنواع من التدخلات وفقأ لتكليفات القيادة السياسية و الحكومة لتحسين معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.





وأضاف "جاد"، خلال استضافته هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن التدخل الأول الذى تتبناه مبادرة حياة كريمة يكون على مستوى البنية الأساسية للقرى والتى تعانى من بنية تحتية متهالكة وتوفير مرافق للشرب والصرف الصحى .





وأشار إلى أن المحور الثانى لمبادرة حياة كريمة تتضمن خدمات تنمية اجتماعية من تدشين مدارس ووحدات صحية خاصة مع عدم توافر مدارس بالإضافة لكثافات الفصول المدرسية فى القرى الأكثر احتياجأ بالإضافة لتدشين مشروعات كبيرة الحجم التى تخدم أهالى القرية .





ولفت إلى أن كثافة الفصل فى القرى الأكثر احتياجأ 75 طالب مشيرأ إلى أن مبادرة حياة كريمة عملت على تخفيض كثافة الطلاب فى المدارس لعدد 42 طالب فقط فى الفصول ضمن إطار تطوير جودة العملية التعليمية ..





وتابع ، أن متوسط كثافات الطلاب فى القرى الأكثر احتياجأ يتراوح ما بين 60 : 75 طالب مشيرأ إلى أن خفض عدد الطلاب ضمن مبادرة حياة كريمة تطلب بناء مدارس جديدة بتدشين 74 مدرسة جديدة ب إجمالى 1100 فصل دراسى لاستيعاب 44 ألف طالب .



