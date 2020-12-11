أخبار الزمالك| إصابة رئيس اللجنة المؤقتة بـ كورونا.. والقبض على المدرب السابق بتهمة التحرش الجنسي

ألقت السلطات الجنوب إفريقية، القبض على الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بتهمة التحرش الجنسي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ميتشو كان يجلس في مقهى في جنوب إفريقيا وقام بمغازلة إحدى الفتيات التي تعمل هناك، ثم اشتكت لمديرها الذي حذر ميتشو من القيام بذلك الفعل مرة أخرى.

روى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.





قال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة أمن نادي الزمالك قامت منذ قليل بإصدار قرار إيقاف ومنع من الدخول لسداسي كبار موظفي الزمالك، على البوابات وذلك بسبب إصرارهم على الدخول والتواجد في النادي مساء أمس الخميس.

والسداسي الممنوع من دخول النادي خلال الفترة المقبلة هم: طارق يحيي، وأيمن حافظ، محمود خالد، وشريف حسين، ووليد بخيت، ومحمود العسال.



وكانت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري أحالت عددا كبيرا من الموظفين للتحقيق مع إيقافهم ومنعهم من دخول النادي بسبب وجود شبهة مخالفات إدارية ومالية عليهم.



متجاهلة حادث أيمن يونس.. بيان عاجل من اللجنة المعينة بـ نادي الزمالك

أصدر نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة المسئولة عن إدارة النادي بيانًا حول الموقف المالي للقلعة البيضاء وتكملة للبيان الذي صدر امس .

وجاء البيان كالتالي :.

في ضوء البيان الصادر بالامس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى وذلك فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

