فيديوجراف.. آخر تحديث رسمي لأسعار سيارت إم جي MG اليوم في مصر



أعلنت شركة إم جي MG عن أسعار سياراتها في السوق المصري خصوصا في هذا التوقيت من آخر عام 2020؛ لأن تلك الفترة من كل عام تشهد ارتفاعا في أسعار الموديلات الجديدة وانخفاض أسعار موديلات أخرى وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار ام جي MG ZS

MG ZS





ام جي MG ZS كلاسيك 254.990 ألف جنيه





ام جي MG ZS كمفورت : 269.990 ألف جنيه





ام جي MG ZS لاكشري : 287.990 ألف جنيه.









ام جي mg hs في مصر وهي من فئة و قامت مؤخرا شركة ام جي بطرح السيارةفي مصر وهي من فئة SUV، متعددة الاستخدامات و طرحت أيضا الفئة الأعلي منها و جاءت تحت اسم فئة ليفربول .





وتأتي ام جي mg hs بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش سريع الاستجابة.





ام جي mg hs هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وبها فوانيس LED أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية، إضافة إلى الإضاءة النهارية والأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.





السيارة ام جي mg hs تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 18 إنشا، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، والمرايا الكهربائية الجانبية القابلة للطي و شنطة كهربائية بالكامل.





