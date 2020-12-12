أطعمة تسبب الغازات.. ابتعد عنها فورا

يتشكي كثير من الأشخاص من مشكلة الغازات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، تناول اطعمة مضرة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، أن المشروبات الغازية ترسل كثيرا من الغازات إلى المعدة، ما قد يسبب الانتفاخ والألم.



يمكن أن يسبب تناول أطعمة معينة احتباس الغازات. ويجد الأفراد مشكلة في الأطعمة المختلفة.

ومع ذلك ، غالبًا ما تسبب الأطعمة الآتية تراكم الغازات:

المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام والسوربيتول والمالتيتول

الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والملفوف والقرنبيط

منتجات الألبان

مشروبات ومكملات الألياف

الأطعمة المقلية

الثوم والبصل

الأطعمة الغنية بالدهون

البقوليات، وهي مجموعة تضم الفاصوليا والعدس

الخوخ وعصير القراصيا

طعام حار



يمكن أن يساعد الاحتفاظ بمذكرات طعام الشخص على تحديد الأطعمة المحفزة. وقد يكون من السهل الاستغناء عن بعضها، مثل المحليات الصناعية. ويوفر البعض الآخر ، مثل الخضروات والبقوليات الصليبية ، مجموعة من الفوائد الصحية. بدلًا من تجنبها تمامًا، قد يحاول الشخص تقليل تناوله أو تحضير الأطعمة بشكل مختلف.