الإمارات ضمن الأفضل عالميا في جودة الحياة.. بدء عملية التطعيم ضد كورونا في أمريكا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، عناوين الصحف الإماراتية، فضلا عن حفل تخريج نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.









وأبرزت الصحف الإماراتية منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر-ايونتيك لعلاج الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".









ومن المقرر أن تبدأ على الفور عملية لوجستية ضخمة لتوزيع اللقاح الذي أثبت فعالية تجاوزت 90% في كل أنحاء البلاد.









من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ في أقل من 24 ساعة بالولايات المتحدة.









وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد.. أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".









وأشار إلى أن كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية بالمؤسسات الطبية سيأخذون اللقاح أولا، متوقعا أن يساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات.









وأضاف ترامب: "منحنا فايزر ملياري دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح مع إمكانية إنتاج 500 مليون جرعة إضافية"، موضحا أن اللقاحات ستكون مجانية للمواطنين الأمريكيين.









من جانبها، أبرزت صحيفة "الاتحاد" موافقة اللجنة المكسيكية للحماية من المخاطر الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.









وجاءت موافقة السلطات الصحية في المكسيك بعد مراجعة وتقييم طلب مقدم من الشركتين منذ 26 نوفمبر، وتزامن القرار مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر لعلاج كورونا.









وسجلت المكسيك أكثر من 113 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وهي رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم.









دوليا، اهتمت الصحف برفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعوى تقدّمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.









وقال قضاة المحكمة العليا إن تكساس التي صوتت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، لا يحق لها التدخّل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.









ويواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام السياسي الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا وقوع تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.









بينما أبرزت "البيان" صدور تقرير حديث يكشف عن أن الإمارات هي ضمن الخيارات الأكثر جاذبية إقليميًا لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج.









وبحسب التقرير الصادر عن مجموعة «بلاك تاور فاينانشيال» جاءت الإمارات في المركز الثاني إقليميًا والـ 22 عالميًا في جودة الحياة متقدمة على إسرائيل وتايوان وإسبانيا محققة أرصدة جيدة في مؤشرات السعادة العالمي ومتوسط الراتب الشهري وجودة الرعاية الصحية ومؤشر السلم العالمي.









وذكر التقرير أن كثيرا من الأشخاص ينتقلون إلى الخارج من أجل التزامات العمل، أو بحثا عن تقاعد مريح، أو تكلفة معيشية أقل، أو عن تجارب جديدة، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى بلد جديد يمكن أن يتسبب في مجموعة من التجارب الصعبة والمثيرة والمتغيرة للحياة.









وتصدرت سويسرا القائمة، بينما جاءت الدنمارك في المركز الثاني باعتبارها الخيار الأكثر جاذبية لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج، بينما حلت آيسلندا في المركز الثالث والنرويج في المركز الرابع وأستراليا بالمركز الخامس.









من جانبها، اهتمت صحيفة "الخليج" بحضور الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، حفل تخريج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين الإماراتيين في كلية ساندهيرست الملكية العسكرية في بريطانيا.









وقال الشيخ محمد بن زايد: "سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ(201) من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة.. أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم".









وبحسب الصحيفة، ضمت الدفعة الـ201 عددا من الخريجين من دولة الإمارات، وهم: الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي الذي نال ميدالية «هودسن هورس»، والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، ومبارك حميد مطر الدرعي، وحميد مبارك حمد الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.







