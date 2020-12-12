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مرأة

بـ المشروبات الساخنة.. طرق علاج سيلان الأنف بالأعشاب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
علاج سيلان الأنف
علاج سيلان الأنف بالاعشاب
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آية التيجي
هناك العديد من المشروبات الساخنة والأعشاب يمكن أن نستخدمها عندما تصاب بنزلة برد، وهي أيضا فعالة في علاج سيلان الأنف بالأعشاب؛ حيث إن الأمر الأهم في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا هو استهلاك الكثير من السوائل الساخنة.


ويمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في علاج سيلان الأنف بالأعشاب، حيث تساعد بشكل كبير في الشعور بالتحسن عند حدوث نزلة برد، ويمكن مراجعة الطبيب حول استخدام العلاجات المنزلية والوصفات.



ويساعد علاج سيلان الأنف بالأعشاب في تعويض الماء الذي تفقده. قد تشجع المشروبات العشبية الساخنة في الشعور بالدفء وإعطائك المزيد من الشعور بالراحة خلال الأشهر الباردة في الشتاء.


ومن أبرز الوصفات المستخدمة في علاج سيلان الأنف بالأعشاب الجمع بين الماء الساخن وعصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل، يمكن أن يكون شرب السوائل والبقاء رطبًا عند التعامل مع سيلان الأنف مفيدًا إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض احتقان الأنف.


هذا يضمن أن المخاط الموجود في الجيوب الأنفية يخرج إلى قوام سائل ويسهل طرده، خلاف ذلك ، قد يكون سميكًا ولزجًا، مما يزيد من احتقان الأنف، لذا يجب ان تتجنب استهلاك المشروبات التي تسبب الجفاف بدلًا من الماء، ويشمل ذلك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الكحولية.


من ناحية أخرى، قد تكون المشروبات الساخنة في بعض الأحيان أكثر فائدة من المشروبات الباردة، هذا بسبب حرارتها وبخارها ، مما يساعد على فتح الشعب الهوائية والتخفيف من احتقانها وعلاج سيلان الأنف بالأعشاب.


وقد تحتوي بعض أنواع الأعشاب التي تعمل على إزالة احتقان خفيفة وعلاج سيلان الأنف بالاعشاب، لذا ابحث عن أنواع الشاي التي تحتوي على أعشاب مضادة للالتهابات ومضادات الهيستامين، مثل: البابونج أو الزنجبيل أو النعناع أو نبات القراص.


حضّر كوبًا من شاى الأعشاب الساخن (ويفضل أن يكون خاليًا من الكافيين) واستنشق البخار قبل الشرب.


وغالبًا ما يصاحب التهاب الحلق سيلان الأنف، ويمكن شرب الأعشاب الساخنة أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق أيضًا.
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