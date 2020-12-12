بطريقة كوميدية.. محمد هنيدي يهنئ كريستيانو رونالدو على الفوز.. شاهد

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، والتي تستعرض من خلالها ، أبرز ما تناوله ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية .





واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، صورة الفنان "محمد هنيدي" ، بجوار النجم كريستيانو رونالدو ، والذي صممها بطريقة كوميدية ، من خلال "الفوتوشوب" ، بعد فوز اليوفينتوس الإيطالي ، ضمن دوري أبطال أوروبا .





بات النجم العالمي كريستيانو رونالدو قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى التألق بعد انضمامه لفريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، بعد صيام عن التهديف فترة زادت عن أربع مباريات.





غاب الدون فترة طويلة عن تسجيل الأهداف مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي على الرغم من تواجده أساسيا في تشكيلة كل مباراة خاضها السيدة العجوز في الدوري الإيطالي، مما جعل النقد يزداد عليه في الفترة الأخيرة.





ولكن يعود رونالدو بقوة في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي بعد إهدار العديد من الأهداف، يسجل هدفين ويقود السيدة العجوز الى الفوز على ساسولو بهدفين مقابل هدف.





سجل رونالدو هدفه الـ 400 خلال هذا اللقاء، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا للدون وأول الإنجازات التي حققها مع يوفنتوس الإيطالي.





أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول له مع يوفنتوس في الدقيقة 50 من عمر المباراة، جاء عن طريق ارتداد الكرة من حارس القائم بعد إعادتها من مدافع فريق ساسولو بالخطأ إلى حارس المرمى، لتسقط الكرة أمام الدون ويسجلها بسهولة في المرمى.