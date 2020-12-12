غائب عن التدريبات منذ أسبوعين.. الغموض يحيط بمصير أجايي في الأهلي بعد إصابته في مباراة القرن

سيطرت حالة من الغموض الشديد داخل أرجاء النادي الأهلي بسبب غياب جونيور أجايي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، عن تدريبات الفريق لقرابة أسبوعين.









وكشف الجهاز الفني عن تعرض أجايي لتمزق في أربطة الكاحل في مباراة القرن أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بالضربة القاضية وتوج باللقب.









وخضع اللاعب لفحص طبي بعدها وتغيب عن مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كأس مصر.









وأعلن الأهلي رسميًا أن أجايي بات خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة الفريق الأحمر أمام ضيفه مصر المقاصة في بداية حملته للدفاع عن لقب الدوري، الذي توج به في المواسم الخمسة الأخيرة.









وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي سيغيب عن الفريق بسبب استمرار معاناته من الإصابة في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال فوز الفريق 2 / 1 على منافسه العتيد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي.









وأضاف عبد الحفيظ: "أجايي يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في الكاحل"، مشيرا إلى أن اللاعب قطع شوطا كبيرا من أجل العودة للملاعب.









وكشف الجهاز الفني أن أجايي سيغيب لفترة لن تقل عن شهر آخر، وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 28 ديسمبر الجاري بسبب إصابته، خاصة أنه يعاني من آلام حادة في منطقة الكاحل، وهو ما يخفيه الجهاز الفني للأهلي.