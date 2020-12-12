فساتين ملفتة ومكياج صاخب.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة أحمد الفيشاوي

تحرص دائما ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على الظهور برفقته خلال مشاركته في المهرجانات السينمائية أو المناسبات العامة، ليصبحاا من أبرز الثنائيات التي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.





ظهرت زوجة أحمد الفيشاوي بمجموعة من الفساتين التي جمعت بين الجرأة و البساطة، فهي تعتمد على التصميمات المصنوعة من الأقمشة البسيطة التي لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مثل القماش المخملي و الشيفون ولكنها تحرص على التنوع بين مختلف الألوان كالأصفر و الأزرق و الأبيض و الأسود.





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تعتمد ندى الكامل على الفساتين التي تبرز قوامها الكيرفي كما تحرص على التوع بين مختلف التصميمات و القصات و الفساتين الطويلة و القصيرة و لكن يسيطر طابع الجرأة على أغلب إطلالاتها سواء الكاجوال أو الكلاسيك.





كما تحرص على إقتناء قطع الملابس الكاجوال و العملية التي تمنحها إطلالة عصرية، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات و الأحذية و الحقائب التي تتماشي مع ملابسها و إطلالاتها المختلفة.





ولم تقتصر الموضة عند زوجة أحمد الفيشاوي على الملابس و الفساتين فقط بينما تمتد أيضا إلى تسريحات وألوان الشعر التي تظهر بها من حين لأخر مما يمنحها لوك جديد و مختلف، كما تعتمد على الأفراط في أستخدام مساحيق التجميل و أختيار الألوان الزاهية و الصاخبة بالأخص في طلاء شفاه و الأظافر أيضا.



