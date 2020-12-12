وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر أمام البرلمان التونسي

نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للمطالبة بقطع العلاقات مع اتحاد علماء المسلمين الذي تتحكم فيه جماعة الإخوان.





وقالت النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى خلال مشاركتها بالوقفة الاحتجاجية إن حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس.





وأكدت موسى رفضها اتفاقية الإخوان في تونس مع "اتحاد القرضاوي"، في إشارة إلى يوسف القرضاوي الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين.





وقالت موسى إن الإخوان يستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي، موضحة أن الإخوان نصبوا خريجي "اتحاد القرضاوي" أئمة في المساجد.





وتأتي الوقفة احتجاجا على اتفاق وزارة الشئون الدينية في تونس واتحاد علماء المسلمين حول تدريب وإعداد الأئمة التونسيين في المساجد.





وأوضحت موسى خلال الوقفة الاحتجاجية أن وزير الشؤون الدينية في تونس مطالبة بإلغاء الاتفاقية مع اتحاد القرضاوي.



