أبرزهم الحوامل.. هؤلاء ممنوعون من الحصول على لقاح كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، عن أنه لا يصلح استخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 للنساء أثناء الحمل، نظرا لعدم وجود أدلة على أن استخدام اللقاحات آمن بالنسبة إلى الأم والجنين حتى الآن.





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه تمت الموافقة على أكثر من لقاحات فيروس كورونا ولكن لم يتواجد من بينها من يكون آمنا النساء فترة الحمل؛ حيث إنه مازالت الأبحاث لم تختبر على الحوامل بعد، لأنه لم يتم تضمين أي أمهات في التجارب السريرية السابقة.









وأفاد الباحثون، بأنه لا ينبغي تلقيح النساء الحوامل إلا بعد الولادة بلقاحات فيروس كورونا المستجد ، وتأجيل التطعيم لمن يتوقعون بأنهم حوامل، تجنبا لحدوث أى تشوهات أو مضاعفات أجنة لحين معرفة مدى تأثير اللقاح على الأجنة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





نجحت العديد من اللقاحات في الحصول على موافقة هيئة الرقابة الطبية مع تصنيف سلامة جيد، وايضا لا يوجد دليل يشير إلى أن النساء الحوامل في خطر عند الحصول على اللقاح، حيث انهم لم يختبروا بعد على النساء الحوامل والمرضعات. لذلك لا يوجد دليل ملموس يثبت أنه سيكون آمنًا وفعالًا.





واوضح الباحثون، انه يتعين على العلماء إجراء اختبارات معملية صارمة للغاية قبل أن يتمكنوا من تجربة اللقاح على النساء الحوامل، لأن التداعيات المحتملة لحدوث بشكل خاطئ أسوأ. لم يكن من الممكن استكمال ذلك في الإطار الزمني القصير التي تم فيها تطوير لقاحات فيروس كورونا





وأكد الباحثون، انه لا يُنصح عادةً ببعض اللقاحات التي تحتوي على نسخ حية من الفيروسات أثناء الحمل بسبب احتمالية حدوث عدوى طفيفة، بينما يعتبر البعض الآخر آمنًا للاستخدام.





واشار الباحثون، إلى أنه لن يتم أيضًا تقديم اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية؛ حيث تم اختبار اللقاح على البالغين فقط.





قالت الدكتورة ماري روس ديفي، من الكلية الملكية، إنه لا يوجد حاليًا دليل كافٍ للتوصية تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك على الرغم من تأكيد هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الأدلة الحالية المتاحة لا تشير إلى أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو ضرر للحمل.

وقد أشارت الدراسات، إلى أن الأمهات يمكنها نقل فيروس كورونا Covid-19 إلى الجنين الذي لم يولد بعد، إضافة إلى لا يوجد أيضًا ما يشير إلى أن الإصابة بالمرض يمكن أن تؤذي الجنين بأي شكل من الأشكال، لأن معظم الأطفال والأطفال المصابين بـ فيروس كورونا Covid- 19 لا يعانون من أعراض.

أوضحت البروفيسور سارة جيلبرت، إحدى مطوري لقاحات أكسفورد، انه علينا إكمال دراسات سموم معينة قبل أن نتمكن من تسجيل النساء الحوامل في التجارب، وهذا كله في مراحل التخطيط في الوقت الحالي لتقييم سلامة اللقاح أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية.