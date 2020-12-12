"الثأر لا يفيد" ملتقى ثقافي أدبي بأبنوب أسيوط

شهدت قرية كوم المنصورة بأبنوب ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان "الثأر لا يفيد.. الإشكاليات والحلول المقترحة" وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم حلول لقضية الثأر في صعيد مصر، حيث قدمت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، تضمن الملتقى الحواري الذى حاضره الدكتور أشرف كمال محمود والدكتورة شيماء عبد الرازق ومحمد عبد المالك عضو لجنة مصالحات وقد شارك بالملتقى نخبة من الأدباء وعلى رأسهم الشاعر محمد شافع والشاعر وليد حشمت.

بدأ اللقاء بمناقشة ظاهرة الثأر ودورها السلبي في المجتمع تحدث فيها الدكتور أشرف عن أهمية الحوار وثقافة قبول الآخر والتسامح كأسس للمجتمع المستقر، وأشارت الدكتورة شيماء إلى أهمية دور المرأة في تربية النشء على ثقافة التسامح وواد المشكلات في بدايتها، وإنهاء وازع العنف والعدوانية لدى أفراد الأسرة، كما قدم عبد المالك رؤية جوهرية حول دور القضاء العرفي في حل مشكلة الثأر ودوره المؤثر في حل المشكلات من بدايتها حتى لا تتفاقم، فضلا عن إقامة أمسية شعرية للشاعر محمد شافع والشاعر وليد حشمت تباري فيها الشعراء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية .



