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محافظات

التقى وكيل وزارة التموين.. محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى إنشاء محطات وقود الغاز الطبيعى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:23 م
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه ، محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لوضع خطوات جادة للتوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي بمدينة أسيوط ومراكزها لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع بمحطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل و إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة. 

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وشدد المحافظ، خلال اللقاء الذي حضره المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد، على سرعة إنهاء الاجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعى تابعة للمحافظة بحى غرب أسيوط على مساحة 250 متر بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وجارى انشائها لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعى بالمحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة الى التوسع فى محطات التموين بالغاز الطبيعى واجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات البترول العاملة فى هذا المجال .

كما وجه المحافظ مسئولى التموين بمخاطبة اصحاب محطات الوقود باهمية ومزايا ادخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى وبحث امكانية اجراء التعديلات للتحويل الى غاز طبيعى لتلبية الاحتياجات المحلية والاقبال الكبير، معلنا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع فى انشاء محطات الغاز الطبيعى وفقا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.
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