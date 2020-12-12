كيفية تغيير فلتر الهواء الخاص بالدراجة النارية "سكوتر"

تمكنت الدراجات النارية أن تحقق شهرة واسعة طوال تاريخها الشاق والرائد، فهي وسيلة إنتقال لا غنى عنها عند البعض بسبب قدراتها على إنجاز العديد من المهام بكل دقة واحترافية، ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل أصبحت الدراجة النارية تواجه العديد من التغيرات، ونلاحظ أن هذا التطور استبدل المنظومة القديمة والتي كانت تعمل على البنزين والدبرياج والفرامل بمنظومة حديثة أوتوماتيكية تحسن من أداء الدراجة النارية، معتمدة على تكنولوجيا كهربائية والتي تمكنت من إثبات وجود كبير داخل الشارع المصري.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري كيفية تغيير فلتر الهواء الخاص "بالسكوتر".





١- مكان فلتر الهواء

إذا قمنا بالبحث عن هذه القطعة فستلاحظ تواجدها في الجزء الخلفي للسكوتر بالتحديد على يسار العجلة الخلفية مباشرة داخل، علبة بلاستيكية مصفحة مثبتة بعدد 6 مسامير معدنية.





2- أدوات العمل

علينا أن نتأكد أولا من تواجد الأدوات اللازمة معنا، والتي تشمل طقم المفاتيح اللازمة، ويرجي ارتداء قفازات يد خاصة للإبقاء على الأيدي نظيفة، حتى نقوم بفك هذا الجزء.





3- تغيير الفلتر

بعدما قمنا بفتح العلبة البلاستيكية سنجد فلتر الهواء القديم أمامنا مغطى بطبقة إسفنجية، من الممكن أن يحتاج إلى نظافة فقط وربما تكون الحالة العامة لفلتر الهواء سيئة ويحتاج إلى التغير سريعًا.





4- تركيب الفلتر الجديد