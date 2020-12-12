وداعا لـ خبطات الإكصدام.. اركن سيارتك بأمان

تشكل السيارة أحد أهم وسائل الانتقال الرئيسية والتي نعتمد عليها بشكل كبير داخل حياتنا اليومية، وربما تنشأ حالة عشق فريدة بينها وبين مالكيها، ليصاب بحزن عميق إذا طالها أذى ناتج عن مشكلات التصادم والاحتكاكات المختلفة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح والأساليب الممكن اتباعها لتجنب تلف اكصدامات سيارتك.





1- ضبط المرايات الجانبية

لكي تصطف بسيارتك جيدًا، فمن الأفضل أن تضبط المرايات الجانبية بشكل أمثل، حتى يتاح لك رؤية الاطار الخلفي الواقع بزاوية الاصطفاف، وذلك لتجنب الاصطدامات العنيفة للاطارات، و إذا كنت ترغب في حماية الصادم الخلفي فعليك الانتباه جيدًا إلى زوايا السيارة من الخلف و حساب مسافة الأمان.





2- المستشعرات الخلفية والأمامية

تعتبر المستشعرات الركن من أفضل الأساليب اصطفاف السيارة، فهي تعطي الإشارات التحذيرية المناسبة لحماية السيارة من مخاطر التصادم، و للاستخدام بالطريقة المثالية علينا متابعة مستوى صوت التنبيه فإذا كان منفصل فنحن في منطقة الأمان، ولكن إذا إتصلت الإشارة التنبيهية فهذا دليل على دخولها حيز الخطر التصادمي.





3- تكنولوجيا الكاميرا وشاشة العرض