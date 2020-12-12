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رياضة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الاتحاد السكندري.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:39 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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عمرو ابوبكر
أحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بينهما الآن على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز. 

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة. 

بدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثواني للأخطاء، وتمكن الاتحاد السكندري في بداية الهجمات على مرمى شريف اكرامي عن طريق خالد قمر.

وتمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر، ولكن تم الغاؤه من حكم الراية، بداعي التسلل.

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدف آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي، ولكن توقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وألغى حكم المباراة، الهدف، بعد قرار حكم الـ var الذي أبلغه بوجود تسلل. 

وسيطر الإتحاد السكندري على الكرة وتمكن من اتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة ويحمي شباكة من الإهتزاز.

وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعورة بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : 

حراسة المرمي : محمد صبحي 
محمود احمد رزق ،  السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ،  ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه  ، دايمون

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي 

خط الهجوم: محمود وادي 

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