ديربي مانشستر.. تشكيل اليونايتد والسيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، والإنجليزي سولشيار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقهما ، في المباراة التي تقام بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



