ديربي مانشستر.. تشكيل اليونايتد والسيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، والإنجليزي سولشيار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقهما ، في المباراة التي تقام بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمي: ديفيد دى خيا
الدفاع: ماجواير، ليندلوف، وان بيساكا، لوك شو
الوسط: بول بوجبا، فريد، مكتومناى
الهجوم: جرينوود، برونو، وراشفورد
بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: ستونز، دياز، ووكر ، كانسيلو
الوسط: رودري، فرناندينيو، دي بروين
الهجوم: محرز، سترلينج، جيسوس
ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي، المركز التاسع ، برصيد 18 نقطة.