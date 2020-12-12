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رياضة

ديربي مانشستر.. تشكيل اليونايتد والسيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:06 م
مان سيتي ومان يونايتد
مان سيتي ومان يونايتد - أرشيفية
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مجدي سلامة
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، والإنجليزي سولشيار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقهما ، في المباراة التي تقام بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: ديفيد دى خيا

الدفاع: ماجواير، ليندلوف، وان بيساكا، لوك شو

الوسط: بول بوجبا، فريد، مكتومناى

الهجوم: جرينوود، برونو، وراشفورد


بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :


حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ستونز، دياز، ووكر ، كانسيلو 

الوسط: رودري، فرناندينيو، دي بروين

الهجوم: محرز، سترلينج، جيسوس


ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي، المركز التاسع ، برصيد 18 نقطة.

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