ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون بين الكنيسة والتربية والتعليم .. مسابقة دينية ثقافية جديدة للطلاب والعاملين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:53 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها. 
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

أقرأ أيضا .. 

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة. 

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق أمس خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءً لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة الأب المبارك والشيخ الجليل القمص مرقس إلياس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ ٩١ سنة قضى منها أكثر من ٥٦ سنة في الخدمة الكهنوتية. 

ولد الأب الراحل بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وحمل اسم وجدى إلياس قبل الكهنوت، وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها، وحصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل راعي الكنيسة الأرثوذكسية في أيرلندا

بالتعاون بين التعليم والكنيسة الأرثوذكسية.. مسابقة جديدة للثقافة المسيحية

وفاة القمص أنطونيوس فاكيوس وكيل مطرانية عطبرة وأم درمان وشمال السودان

أول كاهن للكنيسة في أمريكا الشمالية.. البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص مرقس إلياس

ترشيحاتنا

أخبار الفن| رد فعل هنادي مهنى على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة .. سبب طلاق ماجدة زكي من كمال أبو رية

بعد خناقته مع أمير مرتضى.. هاشتاج #ادعم_ميدو_الزملكاوي يتصدر تويتر

معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

إخلاء سبيل أكبر مستريح بالشرقية جمع قرابة المليار جنيه

شاهد.. أسرة مدرب حراس الأهلي في التدريبات بـ التتش

إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي .. علماء يحددون تغييرات جينية في فيروس كورونا

نشرة المرأة والصحة.. أضرار النكد على الصحة.. هل مرضى حساسية البنسلين يحصلون على لقاح كورونا

إطلالة أنيقة.. سارة الطباخ تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور