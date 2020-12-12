وزير قطاع الأعمال: غزل المحلة واحد من 19 ناديا مملوكة للدولة نعمل على تطويرها

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة فى الدولة، وهذا محور دائم في كل الشركات، خاصة المحلة الكبرى وهي جزء مهم ، ويوجد بها الكثير من أصول الدولة للغزل والنسيج ، مع تطوير كفر الدوار ، و23 شركة تعمل في الغزل والنسيج.





وأضاف الدكتور هشام توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث مصر" مع الاعلامي خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن نادى غزل المحل لفت نظرهم بالحالة التي وصل لها، قائلا: "لفت نظرنا أن نادى غزل المحلة هو نادي مميز للغاية من ضمن 19 نادى تابع لوزارة قطاع الأعمال ، وكرة القدم نفسها فى فترة السبعينيات ، وكان متألق فى الدوري الممتاز".



