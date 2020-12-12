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التنمية الصناعية: نساعد المستثمرين في تسويق المنتجات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة لتنمية الصناعة،  إنه يوجد متابعة دورية مع الأفراد الذين اشتركوا مع المجمعات الصناعية المختلفة لمناقشتهم في المشاكل التي تواجههم وكان من ضمن تلك الطلبات زيادة فترة السماح للإيجار لمدة 6 شهور وتم الموافقة على ذلك الاقتراح. 
 
أوضح "الزلاط" أنه يتوافر لديهم نظام الإيجار والتمليك حيث يدفع المؤجر المبلغ المتفق عليه كل 3 أشهر لعقد متاح لمدة 10 سنوات ويستطيع شراء وحدته الصناعية بعد فترة إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أن نظام التمليك يشترط أن يدفع 25 % من قيمة الوحدة الصناعية مقدمًاًّ في ظل أن هيئة التنمية المحلية مشتركة مع 8 بنوك لتسهيل  الأجراءات على المواطنين المقدمين لتلك المبادرة .
 
وأكد "الزلاط" أن الهيئة الصناعية تساعد المستثمرين من خلال التسويق لمنتجاتهم أيضا لمساعدتهم لوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لنجاح مشروعتهم وإذا كان مشروع المواطن منتشرًا بشدة تقترح عليه الهيئة الصناعية مشروعات أخرى،  قائلًا: "إحنا بنقف مع المستثمر لحد ما يوقف على رجليه".
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