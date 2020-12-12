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فن

ماما قوت الجميلة.. سينرجي تهنئ ماجدة زكي بعيد ميلادها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:51 م
ماجدة زكي - قوت القلوب
ماجدة زكي - قوت القلوب
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سعيد فراج
هنّأت شركة سينرجي للإنتاج الفني، الفنانة ماجدة زكي، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم السبت 12 ديسمبر، إذ نشرت الشركة تغريدة عبر تويتر، كتبت فيها: «تحتفل اليوم ماما قوت الجميلة "ماجدة زكي" بعيد ميلادها كل سنة وانتي طيبة وبخير». 

ويوافق اليوم السبت 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي التي أكملت عامها الـ58، إذ ولدت في مثله عام 1962.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي هو مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة.

العمل من بطولة  رانيا فريد شوقي، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.
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