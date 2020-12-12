كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة من بنكي مصر والأهلي| شروط وتفاصيل

يحلم الكثيرون باقتناء سيارة، وتتيح البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ خدمة التمويل لشراء السيارة بفائدة تتناسب مع شرائح المجتمع، ضمن اجراءات الجهاز المصرفي لجذب شرائح جديدة من العملاء.
وينشر "صدي البلد" شروط قروض تمويل السيارة ببنكى مصر والأهلي الحكوميين.
اقرأ أيضا:
يتيح البنك الأهلي المصري؛ خدمة قرض تمويل السيارة بنسبة تصل لـ100% من قيمة السيارة وبحد أقصي يصل لـ مليون جنيه، بفترة سداد تصل لـ 7 أعوام وبعائد تنافسي
ويتم توفير هذه الخدمة لموظفي الشركات وممكن ان يبدأ دخلهم الشهري 1500 جنيه شهريا وأصحاب المهن الحرة والتجارية ومن في حكمهم، بدون مصروفات استعلام ائتماني أو رسوم فتح حساب.
وحدد البنك عددا من الشروط للحصول علي القرض من بينها ضرورة وجود صورة من بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد من القرض وإيصال مرافق سار، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يتعدي 60 عاما في نهاية استحقاق قسط القرض أو 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
و يستقطع البنك مصروفات إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة وفقا للسياسات المتعارف عليها بالاضافة لعمولة سداد مبكر للقرض سواء كليا أو جزئيا بنسبة 3% من المبلغ المطلوب سداده، و يتحمل المقترض 2% غرامة تأخير الأقساط غير المسددة
بنك مصر:
يتيح بنك مصر خدمة تمويل شراء السيارة بنسبة 100% من قيمة السيارة بعائد فائدة تنافسي للموظفين و أصحاب المهن الحرة و الأنشطة التجارية والصناعية و الأجانب أيضا، بمدة سداد تصل لـ10 سنوات.
واشترط البنك عددا من الشروط للحصول علي القرض من بينها تقديم المستفيد من مبلغ التمويل صورة من بطاقة رقم القومي الخاصة به وتكون سارية و إيصال مرافق سار، بالاضافة عرض اسعار من معرض السيارة، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وشهادة إثبات الدخل والتعهد بتحويل قسط البنك بالنسبة للموظفين ، وصورة من البطاقة الضريبية وشهادة مزاولة المهن وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور و مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.
ويتميز قرض السيارة من بنك مصر، بحصول العميل علي وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض، وترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، وعدم وجود حظر بيع بشروط محددة.