كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة من بنكي مصر والأهلي| شروط وتفاصيل

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وحدد البنك عددا من الشروط للحصول علي القرض من بينها ضرورة وجود صورة من بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد من القرض وإيصال مرافق سار، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يتعدي 60 عاما في نهاية استحقاق قسط القرض أو 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.





و يستقطع البنك مصروفات إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة وفقا للسياسات المتعارف عليها بالاضافة لعمولة سداد مبكر للقرض سواء كليا أو جزئيا بنسبة 3% من المبلغ المطلوب سداده، و يتحمل المقترض 2% غرامة تأخير الأقساط غير المسددة







بنك مصر:

ويتم توفير هذه الخدمة لموظفي الشركات وممكن ان يبدأ دخلهم الشهري 1500 جنيه شهريا وأصحاب المهن الحرة والتجارية ومن في حكمهم، بدون مصروفات استعلام ائتماني أو رسوم فتح حساب.