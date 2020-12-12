دفاع طالب حلوان المفصول يتهم أمن الجامعة بتلفيق تهمة ضبطه بوضع مخل مع زميلته

قال عمرو عبد السلام محامي، دفاع الطالب المتهم بالتحرش بزميلته في جامعة حلوان ان الطالب وزميلته جالسين بعد انتهاء المحاضرة علي سلم احد المدرجات وسط زملائهم وفوجئا بشخص يحاول تصويرهما، فقام الطالب لهذا الشخص مستنكرًا فعلته، فرد هذا الشخص قائلًا:"انا امن الجامعة"، ونشبت مشاده كلامية بينهم واقتادوا الطالب وزميلته الي مكتب الأمن واغلقوا عليهما الباب وهددوهما بضياع مستقبلهما ان صدر منهما اي كلام.





وأضاف المحامي لـ "صدي البلد" وطلبوا من الطلاب ان يوقعوا علي المحضر بدون قراءه المحضر واخبروهم ان ادارة الجامعة ستحفظ المحضر كان ذلك في غضون شهر ديسمبر 2019 وظن الطالب والطالبه ان الموضوع قد انتهي.





وأعلنت النتيجة بنجاحهم للعام دون اي رسوب اومواد وانتقلوا للفرقة الرابعه، الا انهم فوجئوا بإن في بداية العام بفصلهم من الجامعة علي خلفيه ضبضهم متلبسين واقعة مخلة بالشرف بناء علي الاقرار والمحضر الذي وقعا عليه دون العلم بفحواه المحضر .. وصدر القرار بدون اخطار الطلبه ودون تمكينهم من حضور جلسات التأديب.





وتقدم بطلب تظلم وتم احالة الطلب الي مجلس التأديب الاعلي وتم تعديل القرار بالفصل الي اعتبارهما راسبين في العام الماضي وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون.





واستكمل عبد السلام، ان عقوبة الرسوب في عام كامل ليست موجودة ضمن لائحة العقوبات الداخلية للجامعة مما يجعل قرار الجامعة مشوبا بعيب التسبيب إضافة اكتساب الطلاب مركز قانوني وهو النجاح خصوصا بعد مرور 60 يوم من تاريخ صدوره طالما ان الجامعة لم تسحب هذا القرار بنجاحهم مما يعني لنفاذه في مواجهة الجامعة.



