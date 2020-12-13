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رياضة

محمد عبد المنصف: فخور بمعادلة أرقام أساطير العالم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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حسام الحارتي
قال محمد عبد المنصف، حارس عرين وادي دجلة، إنه سعيد بالرقم القياسي الذي حققه بعد مشاركته في مباراة فريقه، أمس السبت، أمام البنك الأهلي، في بداية انطلاق الدوري الممتاز.

وأضاف محمد عبدالمنصف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سعيد بالرقم القياسي الذي حققته، بعد مشاركتي بلقاء اليوم الذي يعني خوضي الموسم الـ25 على التوالي في بطولة الدوري الممتاز".

وتابع: "معادلة أرقام قياسية لنجوم عالمية مثل توتي قائد روما الإيطالي،  ورايان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمر يدعوني للفخر..هناك عوامل كثيرة أعمل على تنفيذها للاستمرار بشكل  جيد في الملاعب، لأطول فترة ممكنة في الفترة المقبلة".

وأردف: "طريقة لعب دجلة ممتعة وملعب مباراة اليوم أمام البنك الأهلي سيء جدا، وفي النهاية المباراة انتهت بالتعادل، لكن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب صعبة، ولا بديل عن الفوز ".

وتمكن محمد عبدالمنصف، من معادلة رقمي فرانشيسكو توتي وباولو مالديني، اللذان شاركا في 25 موسما متتاليا رفقة روما وميلان الإيطاليين.
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