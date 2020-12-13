بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة زينة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيه بلوك جديد وجذاب يكشف جمالها وأناقتها.





وظهرت زينة بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأورانج الغامق بقماش قشر السمك.





واعتمدت زينة في المكياج على اللون الأسود والبني كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال الجذابة.



