ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيه بلوك جديد وجذاب يكشف جمالها وأناقتها.

وظهرت زينة بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأورانج الغامق بقماش قشر السمك.

واعتمدت زينة في المكياج على اللون الأسود والبني كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال الجذابة.

وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.
بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة
بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة
بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زينة تنشر فيديو نادرا من مسرحيتها في الثانوية

بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

برسالة مؤثرة.. زينة تحتفل بعيد ميلاد ريم البارودي.. شاهد

بـ لوك جديد.. زينة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

زينة تستعرض جمالها عبر انستجرام

بمكياج جذاب.. يسرا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

تخللها إطلاق نار.. مشاجرة عنيفة في الكويت والأمن يتدخل

بفستان أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بمكياج ساحر

أحمد موسى: استضفت مرتضى منصور كتير وبينا عيش وملح.. فيديو

إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة جديدة

حسام حسن: عمار حمدي لم يخطئ فى حق رمضان صبحي وتنفيذ التعليمات سبب الفوز على بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد