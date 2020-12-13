بفستان قشر السمك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة زينة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيه بلوك جديد وجذاب يكشف جمالها وأناقتها.
وظهرت زينة بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأورانج الغامق بقماش قشر السمك.
واعتمدت زينة في المكياج على اللون الأسود والبني كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال الجذابة.
وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.
يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.